900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев
900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчывани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.
900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджеми Нахчывани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО в социальной сети "X".
Согласно информации, 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани включен в указанный список на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
During the 42th session of General Conference of UNESCO, the 900th anniversary of the #Azerbaijani prominent architect, Ajami Nakhchivani is included in the list of anniversaries that will be celebrated within the framework of #UNESCO during 2024-2025. pic.twitter.com/1e1ZdEOx4E