900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев

900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджеми Нахчывани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО в социальной сети "X".

Согласно информации, 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани включен в указанный список на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.