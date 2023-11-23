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900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев

900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчывани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.
Kультурная политика
23 ноября 2023 г. 14:17
900-летие Аджеми включено в список проводимых в рамках ЮНЕСКО юбилеев

900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджеми Нахчывани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО в социальной сети "X".

Согласно информации, 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани включен в указанный список на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке Memar Əcəminin 900 illik yubileyi UNESCO çərçivəsində qeyd olunacaq

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