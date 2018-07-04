43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Азербайджане

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства культуры, с 24-го июня по 4 июля в городе Манама (Королевство Бахрейн) состоялась 42-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

На заседании присутствовала возглавляемая министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым делегация, в состав которой вошли сотрудники министерств иностранных дел и культуры.

На заседании комитета обсудили вопросы, связанные с избранием председателя комитета на будущий год и страной, в которой пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно итоговому решению, председателем комитета избран министр культуры Абульфас Гараев.

Таким образом, 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане. В мероприятии ожидается участие свыше 2000 делегатов из более 180 стран мира.

Принятие столь важного решения показывает развитие на высоком уровне отношений между нашей страной и ЮНЕСКО в результате успешной внешней политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, поддержки и заботы первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой и совместной деятельности министерств иностранных дел и культуры.