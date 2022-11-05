О нас

40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше

40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше 40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше.
Kультурная политика
5 ноября 2022 г. 20:42
40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше

40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, решение об этом было принято на 39-м заседании Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY в Бурсе.

На заседании координация 40-го заседания Постоянного Совета министров культуры TÜRKSOY была возложена на министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Также единогласным решением министров культуры туркменский город Анев был выбран “Культурной столицей тюркского мира” на 2024 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоShusha to host 40th meeting of TURKSOY Permanent Council of Ministers of Culture next year 
Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının 40-cı iclası gələn il Şuşada keçiriləcək

Самое читаемое

Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi