30-летнее равнодушие к Нариману Нариманову в Грузии - ФОТО - РЕПОРТАЖ

Памятник видному общественно-политическому деятелю и писателю Азербайджана Нариману Нариманову на территории Марнеульского района Грузии находится в аварийном состоянии.

Как сообщает местное бюро Report, памятник, воздвигнутый в парке на улице Руставели в районе компактного проживания азербайджанцев, весь покрыт пылью и грязью, а на постаменте появились трещины.

По сей день не выполнено никаких ремонтно-восстановительных работ над памятником, установленным в начале 1980-х годов. Парк, в котором установлен памятник, тоже долгие годы остается заброшенным.

В парке находится Дом культуры, который также нуждается в ремонте и реставрации. Хотя Дом культуры официально не носит имя Н.Нариманова, однако на старой и выцветшей табличке на здании написано имя видного общественно-политического деятеля.

Самое интересное, что парк находится напротив здания муниципалитета Марнеульского района.

Жильцы Марнеули сказали, что памятник Н.Нариманову и парк заброшены еще со времен распада СССР. Они чтят память великой личности и поддерживают сохранение его имени в районе.

В 149-ю годовщину со дня рождения Н.Нариманова к аварийному памятнику были возложены цветы. Выступивший на церемонии депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев сказал, что памятник в будущем будет отреставрирован.

От имени азербайджанских общественных активистов в январе этого года руководству Марнеульского района было представлено обращение о присвоении парку, Дому культуры и школе деревни Гызылгаджилы имени Н.Нариманова. Обращение рассматривается и по вопросу создана спецкомиссия.

Н.Нариманов в период проживания в Марнеули сделал очень многое. Несколько лет он работал учителем и врачом в деревне Гызылгаджилы. Осматривал жителей деревни безвозмездно, занимался благотворительной деятельностью. Некогда деревенская школа в Гызылгаджилы носила имя Н.Нариманова.

В январе этого года распространилась информация, что ввиду того, что Н.Нариманов был большевиком, его памятник демонтируют либо переместят. Руководство района назвало эти слухи необоснованными и заявило, что данный вопрос не является темой для обсуждений.