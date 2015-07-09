24 новых объекта пополнили Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Бонне завершилась 39-я сессия Комитета Всемирного наследия. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, ее участники приняли решение о включении в Список Всемирного наследия 24 новых объектов – природных, культурных и смешанных. В их числе - Голубые горы и горы Джона Кроу на Ямайке и некрополь Бейт Шеарим – символ еврейского возрождения в Израиле.

В Список Всемирного наследия в числе других были внесены исторический промышленный комплекс городов Рьюкан и Нутодден в Норвегии, "Дом Чили", кварталы Шпайхерштадт и Конторхаус в Германии, Мост Форт-Бридж в Великобритании, памятники промышленной революции эпохи Мэйдзи: заводы, верфи и угольные шахты в Японии.

На нынешней сессии три объекта - древний город Хатра в Ираке, Старый город в Сане Йемен и Старый укрепленный город Шибам также в Йемене были внесены в Список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, и один объект Национальный парк Лос-Катиос в Колумбии - был из него исключен.



Список всемирного наследия насчитывает более тысячи объектов в странах-участницах Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.



40-я сессия Комитета Всемирного наследия состоится в следующем году в Стамбуле (Турция) с 10 по 20 июля.