Фонд Гейдара Алиева проведет дни культуры Азербайджана в Афинах

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Афинах при содействии фонда Гейдара Алиева пройдут дни культуры Азербайджана. Как сообщили Report в фонде, мероприятия, намеченные на 27-28 сентября, нацелены на пропаганду исторического и культурного наследия Азербайджана за рубежом, а также расширение связей между двумя странами.

В рамках дней культуры Азербайджана в Афинах состоится презентация Первых Европейских игр Баку-2015, будет показан фильм о подготовке к проведению масштабного спортивного мероприятия. Также планируется выступление Азербайджанского Государственного симфонического оркестра и Государственного ансамбля танца.

В сообщении также говорится, что фонд Гейдара Алиева, посольство Греции и фонд Марианны В. Вардинояннис организуют благотворительный концерт в поддержку проекта по образованию.

Афины уже украшены презентационными баннерами Азербайджана, а на мониторах города демонстрируются различные сюжеты о нашей стране.

Отметим, что фонд Гейдара Алиева с целью укрепления и налаживания связей между странами и народами, а также пропаганды Азербайджанской истории и культуры за рубежом уже проводил подобные мероприятия в России, Германии, Франции, Италии, Греции и других странах.