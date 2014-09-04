Представительство Россотрудничества откроется в Гяндже

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Еще одно представительство Россотрудничества будет открыто в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на "Российскую газету", об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев.

По его словам в ближайшие три года за границей будут открыты 11 новых представительств, одно из них планируется открыть в Гяндже в этом году.

"Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы демонстрировать российский флаг в гуманитарной сфере везде, где есть большая русскоязычная диаспора, где живут наши соотечественники и где есть интерес к России. Стран, отвечающих этим критериям, но где еще нет представительств Россотрудничества, осталось не так много, ведь Россотрудничество уже работает в восьмидесяти государствах", - заявил Косачев.

Отметим, что в настоящее время представительство Россотрудничества - Российский информационно-культурный центр действует в Баку.