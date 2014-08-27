Певец с азербайджанскими корнями стал спецпосланником ООН

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Всемирно известный британский певец и композитор азербайджанского происхождения Сами Юсуф назначен Посланником по борьбе с голодом Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ИЦ ООН, Сами Юсуф на протяжении долгого времени поддерживал деятельность ВПП и выделял средства от продаж своих альбомов на операции по предоставлению продовольственной помощи нуждающимся. Вместе с сотрудниками ВПП Сами Юсуф побывал в Египте, а также в Иордании, где он наблюдал за оказанием гуманитарной помощи сирийским беженцам.



По словам певца, "голод в XXI веке – это трагический парадокс в обществе, которое отличается массовым производством и потреблением". Он также подчеркнул, что сотрудничество с ВПП - настоящая привилегия для него.



Сами Юсуф известен исполнением исламских религиозных песен. Он родился в Тегеране, в семье иранских азербайджанцев. В возрасте трех лет он переехал с родителями с Великобританию.