Министры культуры Азербайджана и Вьетнама подписали программу сотрудничества

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Первая программа сотрудничества в сфере культуры подписана между Азербайджаном и Вьетнамом, сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Документ подписан в Баку на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаза Караева и министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Хоанга Туана Анема.

На встрече стороны обсудили вопросы азербайджано-вьетнамского сотрудничества в области туризма и культуры, а также отметили дружеские отношения между двумя государствами.

А.Караев отметил, что подписанные документы о сотрудничестве между двумя странами позволят определить дальнейшие направления взаимодействия и позволят еще больше укрепить имеющиеся дружеские связи.