 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министры культуры Азербайджана и Вьетнама подписали программу сотрудничества

    Документ позволит определить направления сотрудничества и укрепить дружеские связи двух стран

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Первая программа сотрудничества в сфере культуры подписана между Азербайджаном и Вьетнамом, сообщает REPORT со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Азербайджана.

    Документ подписан в Баку  на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаза Караева и министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Хоанга Туана Анема.

    На встрече стороны обсудили вопросы азербайджано-вьетнамского сотрудничества в области туризма и культуры, а также отметили дружеские отношения между двумя государствами.

    А.Караев отметил, что подписанные документы о сотрудничестве между двумя странами позволят определить дальнейшие направления взаимодействия и позволят еще больше укрепить имеющиеся дружеские связи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi