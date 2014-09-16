Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и туризма Азербайджана с 18 по 28 сентября в Баку пройдет VI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, на фестивале примут участие 55 известных музыкантов и коллективов из России, Беларуси, Бельгии, Литвы, Латвии, Голландии, Австралии – Государственный камерный оркестр Республики Беларусь, квинтет духовых инструментов «Ариранг», ансамбль «Молодые виртуозы Австралии», Евгений Бушков, Илья Груберт, Александр Новоселов, Людмила Трифонова, Ксения Кнорре, Андрис Вечумниекс, Каспарас Уинскас, Владимир Громов, а также Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Уз.Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, Государственный камерный оркестр имени К.Караева, известные деятели искусства нашей страны Рауф Абдуллаев, Гюльбаджи Иманова, Агаверди Пашаев, Джейхун Аллахвердиев, Назакет Теймурова, Мансум Ибрагимов, Фарида Мамедова, молодые музыкальные таланты Эйюб Гулиев, Риад Мамедов, Ильхам Назаров, Рамиль Гасымов и другие.

Концерты фестиваля пройдут в Азербайджанской государственной филармонии, Международном центре мугама, Государственном зале камерной и органной музыки, Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли, Союзе композиторов Азербайджана, Государственном музее музыкальной культуры, Центре мугама «Карабах» в Агджабеди.

В дни фестиваля также планируется проведение мастер-классов в музыкальных образовательных учреждениях Баку.

В рамках фестиваля состоится премьера оперы «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. В Азербайджанской государственной филармонии пройдет концерт, посвященный 90-летию выдающегося композитора Сулеймана Алескерова.

В рамках фестиваля при организационной поддержке Союза композиторов Азербайджана состоится научно-практическая конференция на тему «Музыка тюркских народов в контексте общих ценностей», концерт ансамбля «Трио-классик» и презентация «Энциклопедии мугама» (на русском языке).