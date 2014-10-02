В Астане будет создана Тюркская Академия

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сенат парламента Казахстана сегодня в ходе пленарного заседания принял законопроект "О ратификации Соглашения о создании Тюркской Академии". Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, Тюркская академия будет заниматься исследованием культуры и истории тюркского народа.

По словам министра образования и науки Казахстана Аслана Саринжипова, основными задачами и целями Академии являются координация и содействие исследованиям в области тюркологии, обучению общей тюркской истории и этнографии.

Он отметил, что решение о создании данной организации было принято в 2012 году в городе Бишкек Азербайджаном, Кыргызстаном и Турцией. Страны договорились о признании данной академии международной организацией и расположением ее в Астане. Были утверждены и определены порядок создания и работа данной академии.