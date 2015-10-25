​Здание Центра Гейдара Алиева освещено голубым цветом, являющимся символом ООН

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 24 октября Центр Гейдара Алиева в рамках глобальной кампании «Окрась мир в голубой цвет ООН», проводимой в связи с 70-летним юбилеем Организации Объединенных Наций, был освещен голубым цветом.

Как сообщает Report, акция, к которой присоединились более 150 зданий, музеев, мостов и других архитектурных памятников в более чем 45 странах, реализована в Центре в результате сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и Правления ООН по стране.

В связи с Днем ООН эта глобальная кампания, начавшаяся в Новой Зеландии, продолжилась в Австралии освещением здания Сиднейского оперного театра. Голубая волна ООН путешествует по странам и континентам, освещая мировые архитектурные памятники, присоединившиеся к этому международному мероприятию. Голубым цветом освещены здание Сиднейской оперы в Австралии, Великие Пирамиды в египетском городе Гиза, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и Empire State Building в Нью-Йорке. В числе участников акции – Государственный музей Эрмитаж в России, древний город Петра в Иордании, Пизанская башня в Италии, Эдинбургский замок и Вестминстерский дворец в Великобритании, гора Тейбл в Южной Африке, башня SkayTri в Японии, дворец Альгамбра в Испании и другие всемирно известные памятники.