Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Завершился международный проект "Мост дружбы Азербайджан–Россия".

Как передает Report, проект стартовал осенью прошлого года.

Его участниками за это время стали ученики из российских и азербайджанских школ и творческих центров, представившие свои рисунки.

Более 130 рисунков было заявлено на первом этапе проекта. Из них жюри выбрало лучшие работы, которые были представлены в финале. Профессиональное жюри во главе с заслуженным художником России Аскером Мамедовым выбрало по пять победителей из двух возрастных групп — 5–9 и 10–17 лет.

4 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров. Юных художников приветствовал советник посла Азербайджана в России Вугар Имамалиев.

"Дружба между Россией и Азербайджаном имеет многовековые корни и славное будущее. Пусть же она процветает на многие века и тысячелетия!", – сказал он.