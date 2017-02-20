В Музыкальном театре прошла встреча с представителями туристических компаний

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре стартовал новый проект.

Как сообщили Report из пресс-службы театра, за "круглым столом" прошла встреча с участием представителей ряда действующих в стране туристических компаний.

Здесь присутствовали – заведующий сектором по работе с туристической промышленностью министерства культуры и туризма Бахтияр Гылынджов, консультант сектора по работе с туристической промышленностью Рустам Мехтизаде, руководители ряда туристических компаний – Азиз Шириев ("BakuTravel-Tourism"), Ульви Сулеймани ("ViaCaucasus"), Нармин Мамедова (“Master Travel"), Санан Шихалиев ("Victory Tour"), Амина Мамедова ("Benefit Travel"), Джавад Джавадов ("ALDE Tour"), Сабина Насирова, Низами Гасанов ("Aristokrat Travel") и пр.

Выступивший директор театра Алигисмет Лалаев отметил, что встреча окажет большое влияние на развитие культурного туризма.

В конце мероприятия участникам представилась возможность посмотреть двухчастную музыкальную лирическую комедию "Балададашын той хамамы", поставленную по известным рассказам народного писателя Эльчина.