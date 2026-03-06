Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции

    Культура
    • 06 марта, 2026
    • 17:47
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции

    Во Французском институте в Баку состоялась выставка, посвященная новейшей истории Украины.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Франции и представляет работы украинского фотографа Александра Гляделова.

    На открытии выставки выступили посол Франции в Азербайджане Софи Лагут и посол Украины Юрий Гусев. Дипломаты отметили, что эта же выставка в настоящее время проходит во Франции.

    "Выставка также демонстрируется в одном из знаковых общественных пространств в центре Парижа в рамках украинского культурного сезона во Франции", - подчеркнула Лагут.

    Она добавила, что культура может служить уникальным способом документирования исторических событий.

    Отметим, что экспозиция охватывает новейшую историю Украины - от обретения независимости в 1991 году до настоящего времени.

    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции
    выставка украинского фотографа Французский институт в Баку посол Софи Лагут посол Юрий Гусев
    Фото
    Bakıda Fransanın dəstəyi ilə Ukrayna mədəniyyət layihəsi start götürüb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    В регионе
    18:26

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте

    Энергетика
    18:16

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    18:15

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    18:12

    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    18:11

    В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

    Медиа
    18:08

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    18:08
    Фото

    Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:02

    Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей