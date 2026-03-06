В Баку стартовал украинский культурный проект при поддержке Франции

Во Французском институте в Баку состоялась выставка, посвященная новейшей истории Украины.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Франции и представляет работы украинского фотографа Александра Гляделова.

На открытии выставки выступили посол Франции в Азербайджане Софи Лагут и посол Украины Юрий Гусев. Дипломаты отметили, что эта же выставка в настоящее время проходит во Франции.

"Выставка также демонстрируется в одном из знаковых общественных пространств в центре Парижа в рамках украинского культурного сезона во Франции", - подчеркнула Лагут.

Она добавила, что культура может служить уникальным способом документирования исторических событий.

Отметим, что экспозиция охватывает новейшую историю Украины - от обретения независимости в 1991 году до настоящего времени.