В Баку состоялся концерт, посвященный 70-летнему юбилею Полада Бюльбюльоглу

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в юбилейном мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры, представители общественности.

На юбилейном вечере также присутствовали народный артист СССР Иосиф Кобзон, заслуженный артист России Бари Алибасов, композитор, народный артист СССР Евгений Дога, народная артистка России Людмила Рюмина, народный артист Таджикистана Джурабек Муродов, лауреат Государственной премии СССР, поэт Андрей Дементьев и другие известные деятели культуры.

Сначала участники церемонии посмотрели в фойе дворца фотовыставку, отражающую жизнь и деятельность юбиляра.

Мероприятие началось с исполнения Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли оркестровой пьесы на музыку известной песни "Долалай".

Затем вышедший на сцену Полад Бюльбюльоглу исполнил свою известную песню "Азербайджан". Юбиляр отметил, что великий лидер Гейдар Алиев поддерживал во всех сферах деятельность поколения, к которому он принадлежал. Он подчеркнул, что сегодня политический курс общенационального лидера успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Юбиляр выразил глубокую признательность главе государства и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокую оценку его творчества.

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о том, что соответствующим Указом Президента Владимира Путина посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "Почет" за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества и развитие экономических и культурных связей с Российской Федерацией.

"Сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы вновь убедились в том, какое большое внимание и забота о культуре проявляются в вашей стране. Полада Бюльбюльоглу любят не только в Азербайджане, но и в России",- сказал М.Швыдкой.

Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич зачитал поздравительное послание Президента Александра Лукашенко юбиляру.

Обратившись к юбиляру, дипломат сказал: "Вас любят в Беларуси и высоко ценят Ваш вклад не только в азербайджанскую, но и мировую культуру".

На церемонии юбиляру были переданы поздравления Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина, мэра Москвы Сергея Собянина, Президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова.

Полада Бюльбюльоглу также поздравил заместитель министра культуры и охраны памятников Грузии Леван Харатишвили.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что творчество Полада Бюльбюльоглу с большим интересом воспринимается в тюркоязычных странах. Поздравив юбиляра от имени видных мастеров искусства тюркского мира, генеральный секретарь впервые вручил Поладу Бюльбюльоглу недавно учрежденную постоянным советом возглавляемой им структуры награду - "Золотую медаль деятеля искусства тюркского мира".

Президент Российской Академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели сообщил, что Полад Бюльбюльоглу первым удостоен медали, учрежденной представляемой им структурой, и вручил награду юбиляру.

Поздравив Полада Бюльбюльоглу, ректор Московского государственного гуманитарного экономического университета Вагиф Байрамов сообщил о том, что юбиляру присуждено звание почетного профессора университета.

Председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, председатель Союза писателей, народный писатель Анар и другие передали юбиляру наилучшие пожелания.

В выступлениях подробно говорилось о творчестве Полада Бюльбюльоглу. Сообщалось, что как композитор, обладающий широким творческим диапазоном, он испытал свой талант в различных музыкальных жанрах, создал балет, мюзикл, инструментальные, вокальные, симфонические, камерные произведения, написал музыку к кинофильмам, драматическим спектаклям, сложил песни и романсы. Благодаря неповторимому исполнению Полад Бюльбюльоглу обогатил сокровищницу нашей национальной эстрадной музыки. Песни, исполняемые им с большим мастерством, хранятся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения и радио. Юбиляр – автор музыки к кинофильмам, драматическим спектаклям, а также симфоний, симфонических поэм и других произведений. Он также известен как автор и исполнитель ряда популярных песен. В фильме "Не бойся, я с тобой" 1981 года певец также продемонстрировал свой актерский талант.

Юбилейный вечер продолжился исполнением Поладом Бюльбюльоглу собственных песен, а также вокальных произведений из репертуара своего отца – выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля.