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    ​В Баку прошел концерт ансамбля лезгинской музыки и танца "Сувар"

    На концерте были представлены шедевры лезгинской культуры

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт ансамбля лезгинской музыки и танца "Сувар".

    Как сообщает Report, концерт, состоявшийся на сцене Академического театра оперы и балета, был посвящен теме стабильности в мире, а также теме материнства.

    На концерте прозвучали как народные, так и эстрадные песни в исполнении известных лезгинских певцов Джамили Заловой, Джавахир Абдуловой, Эльвины Гейдаровой и других.

    Также зрители смогли наблюдать превосходное исполнение лезгинских танцев в исполнении молодых и взрослых танцоров ансамбля.

    Концерт прошел с аншлагом.

    Отметим, что руководителем ансамбля и автором многих песен является заслуженный деятель культуры Азербайджана Седагет Керимова.

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