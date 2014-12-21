​В Баку прошел концерт ансамбля лезгинской музыки и танца "Сувар"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт ансамбля лезгинской музыки и танца "Сувар".

Как сообщает Report, концерт, состоявшийся на сцене Академического театра оперы и балета, был посвящен теме стабильности в мире, а также теме материнства.

На концерте прозвучали как народные, так и эстрадные песни в исполнении известных лезгинских певцов Джамили Заловой, Джавахир Абдуловой, Эльвины Гейдаровой и других.

Также зрители смогли наблюдать превосходное исполнение лезгинских танцев в исполнении молодых и взрослых танцоров ансамбля.

Концерт прошел с аншлагом.

Отметим, что руководителем ансамбля и автором многих песен является заслуженный деятель культуры Азербайджана Седагет Керимова.