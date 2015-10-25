​Тарантино принял участие в митинге против жестокости полиции в Нью-Йорке

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Режиссер Квентин Тарантино специально прилетел в Нью-Йорк из Калифорнии с целью принять участие в массовой акции протеста против жестокости полиции, сообщает Report со ссылкой на New York Post.

«Я человек сознательный. Если ты видишь, как происходит убийство, ты должен подняться и дать этому отпор. Я здесь, чтобы сказать, что я на стороне жертв», — прокомментировал свой поступок Тарантино.

Всего в демонстрации приняли участие несколько сотен человек, которые прошли по Шестой авеню, скандируя лозунги и рассказывая при помощи громкоговорителей о случаях чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.