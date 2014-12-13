Состояние Эльдара Рязанова ухудшилось

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Состояние режиссера Эльдара Рязанова, который уже около трех недель находится в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, ухудшилось. Медики диагностировали у него дезориентацию.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, по словам врачей, Рязанов не понимает, где находится, и не может оценить свое самочувствие. Кроме того, режиссер, которого несколько дней назад перевели в отделение реанимации, практически не узнает близких, которые посещают его в больнице.

87-летний режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии вечером 24 ноября в Институт нейрохирургии имени Бурденко, где ему назначили сосудистую терапию. К 26-му числу его состояние удалось стабилизировать.

7 декабря появились сообщения, что состояние Рязанова ухудшилось. За несколько дней до этого он был переведен из реанимации в обычную палату, родственникам разрешили его навестить. 8 декабря медики диагностировали у режиссера воспаление легких и перевели в реанимацию.