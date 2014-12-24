Полад Бюль-Бюль оглы принял участие в фестивале народов России

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На днях в редакции "Вечерней Москвы" состоялся фестиваль народов Москвы как некий этап уникального совместного проекта Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы и газеты "Вечерняя Москва".

Как передает Report, в фестивале народов России приняли участие официальные представители: послы стран, руководители полномочных представительств регионов в Москве и национальные хореографические коллективы из Татарстана, Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Карелии, а также Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Украины.

Азербайджанцев представлял Посол Азербайджана в России, известный советский и азербайджанский певец и композитор Полад Бюль-Бюль Оглы.

На просторах России проживает более ста шестидесяти народов и национальностей, практически у всех у них есть свои "представители" в огромном мегаполисе – Москве.