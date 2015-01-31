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    ​Неделя культуры Тебриза пройдет в Казани

    В столице Татарстана пройдет большой концерт мастеров искусств провинции Восточный Азербайджан Ирана

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Со 2 по 4 февраля в Казани пройдет Неделя культуры Тебриза - города в провинции Восточный Азербайджан Иранской Республики (Южный Азербайджан).

    Как передает Report, в рамках Недели в Татарстан прибывает официальная делегация Тебриза во главе с мэром города господином Садегом Наджафи Хезерлу.

    Открытие состоится 2 февраля в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева. Там пройдет большой концерт мастеров искусств провинции Восточный Азербайджан.

    3 февраля в Национальной художественной галерее "Хазинэ" откроется выставка народно-художественных промыслов и туристического потенциала провинции Восточный Азербайджан.

    Неделя завершится концертом мастеров искусств в Доме дружбы народов Татарстана 4 февраля.

    Город Тебриз является культурным, экономическим и политическим центром 30-миллионного азербайджанского населения Ирана.

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