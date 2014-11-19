Музыкальный театр готовится к "Свадьбе"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре начались репетиции комедии по произведению писателя-драматурга Али Самаддина "За день до свадьбы". Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу музыкального театра.

Режиссером спектакля является заслуженный деятель культуры Аскер Аскеров. Он заявил, что в комедии "За день до свадьбы" отражены актуальные проблемы наших дней.

"Главная идея спектакля состоит в том, чтобы донести до зрителя идею "Помогайте людям, не будьте равнодушными!". Сюжет комедии таков. За день до свадьбы дочери безо всякой причины скончался министр, её отец. Его жена решает, что нужно это ото всех скрыть. Она думает, что факт смерти мужа не только сорвет свадьбу, но и неблагоприятно отразится на интересах семьи.

Так, материальные интересы оставляют в тени моральную сторону вопроса. Несмотря на наличии в доме покойника все танцуют и веселятся. Неожиданно становится известно, что на самом деле муж не умер, а пережил клиническую смерть. Самое интересное начинается после его пробуждения. Желающих узнать продолжение истории приглашаем посетить наш спектакль”.

Отметим, что художником-постановщиком спектакля является Набат Саламова, а ассистентом режиссера - Тамилла Асланова.

В спектакле наряду с хором и балетной труппой в главных ролях выступят народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженный артист Алекпер Алиев, актеры Алимамед Новрузов, Гюльджахан Саламова, Мойла Мирзалиев Гюльтадж и Гусейн Алили и другие.