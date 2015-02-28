​Музей, созданный латвийскими дизайнерами в Баку, претендует на звание лучшего музея Европы

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Музей, созданный латвийской компанией Dd studio в столице Азербайджана Баку, претендует на звание лучшего музея Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Татар-информ", музей выдвинут на награду "Европейский музей года-2015".

В этом году на награду претендуют 42 новых музея из 21 страны, в частности, Национальный музей искусств Rijksmuseum в Амстердаме, музей европейской и средиземноморской цивилизации в Марселе, музей "Титаника" в Белфасте.

В прошлом году латвийские специалисты разработали и реализовали постоянную и цифровую музейную экспозицию в "Девичьей башне" – памятнике столице Азербайджана, включенном во Всемирный список мирового наследия ЮНЕСКО.

Президент Латвии Андрис Берзиньш назвал экспозицию музея "Девичья башня" "успешным примером сотрудничества Латвии и Азербайджана, укрепления двусторонних культурных связей между двумя странами".

"Девичья башня" – второй проект, осуществленный латвийскими специалистами в Азербайджане. Ранее компания Dd-studio провела реконструкцию знаменитого Гобустанского государственного историко-художественного заповедника.