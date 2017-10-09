Министерство культуры и туризма: Вопрос об образовании Пярвина Сафарова будет расследован

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Вопрос о получении образования Пярвином Сафаровым будет расследован и мы дадим информацию по этому поводу".

Об этом заявил Report заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов.

Он отметил, что в структуре министерства культуры и туризма нет ведомства, которое занималось бы вопросами образования: "В то время, когда распространилось его первое видео, региональному управлению министерства были даны указания и сотрудники посетили дом Пярвина Сафарова. В ходе встречи, учитывая отсутствие у него высшего образования, ему была предложена работа в районном доме культуры. Что касается вопроса об образовании, мы расследуем вопрос и проинформируем вас".

Отметим, что пастух и одновременно певец из Нефтчалинского района Пярвин Сафаров, выступив в конкурсе "О сес Туркийе", вновь оказался в центре внимания. П.Сафаров в интервью журналистам заявил, что несмотря на обещание министерства культуры и туризма об оказании ему поддержки в вопросе образования, оно не было выполнено.