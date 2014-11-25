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    ​Кинорежиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии

    Кинорежиссеру поставлен диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения»

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Кинорежиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Как передает Report, 87-летний кинорежиссер доставлен в госпиталь имени Бурденко.

    Кинорежиссеру поставлен диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения». Его состояние оценивается как тяжелое.

    Департамент здравоохранения подтвердил госпитализацию Рязанова с инсультом.

    Сообщается, что шесть лет назад у Рязанова было зафиксировано прединсультное состояние, но тогда обострение удалось предотвратить.

    Источник в окружении семьи госпитализированного Эльдара Рязанова заявил, что, скорее всего, у режиссера нет инсульта.

    «Скорее всего, инсульта нет. Эльдар Александрович просто почувствовал себя неважно, ничего страшного с ним не было», — заявил источник, добавив, что кинорежиссера, вероятно, выпишут из больницы в течение двух-трех дней.

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