Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Euronews рассказал о Бакинском фестивале искусств и его всемирно известных участниках

    Культура
    • 10 ноября, 2025
    • 14:52
    Euronews рассказал о Бакинском фестивале искусств и его всемирно известных участниках

    Телеканал Euronews подготовил материал о Бакинском международном фестивале искусств (BIAF).

    Как передает Report, в статье под названием "Бакинский международный фестиваль искусств стремится к расширению культурного сотрудничества со второй недели своего проведения" рассказывается об участниках мероприятия, их впечатлениях, а также о значении участия в этом фестивале для представителей мировой арт-сцены.

    Телеканал отмечает, что Лауреат премии "Оскар" художник-постановщик Тим Ип, наиболее известный своей работой над фильмом "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", вызвал большой ажиотаж в городе, создав декорации для всемирно известного балета Игоря Стравинского "Весна священная", интерпретацию которого осуществил знаменитый китайский хореограф Ян Липин.

    Euronews напоминает, что в фестивале также принимают участие известные личности, такие как узбекский пианист Бехзод Абдураимов, канадский режиссер Робер Лепаж и уроженец Баку, американский скрипач Дмитрий Ситковецкий.

    "Для Ситковецкого участие в фестивале означает не только выступление, но и возвращение на родину, которую он покинул вскоре после смерти отца Юлиана в возрасте 32 лет. Теперь он отмечает память своего отца и столетие со дня его рождения гала-концертом с участием Бакинского государственного оркестра. Шоу стало для него глубоко личным возвращением к корням, наполненным эмоциями и культурным резонансом", - говорится в материале.

    Член консультативного комитета BIAF Светлана Дворецкая заявила Euronews о том, что главная цель фестиваля - "укрепление связей с международными культурными институтами и фестивалями для создания более широкой культурной сети". Она также выразила уверенность в потенциале Баку встать в один ряд с самыми известными мировыми фестивалями искусств, такими как Зальцбургский и Авиньонский.

    Отметим, что мероприятия в рамках BIAF проходят на самых популярных площадках Баку, включая Центр Гейдара Алиева, Государственную филармонию, Национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр и ряд других.

    BIAF организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана и продлится до 16 ноября 2025 года.

    BIAF Euronews культура Дмитрий Ситковецкий

    Последние новости

    15:18
    Видео

    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

    Происшествия
    15:15

    Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значение

    Другие
    15:11

    Омаров: Казахстан готов поставлять в Армению до 20 тыс. тонн зерна в месяц

    В регионе
    14:52

    Euronews рассказал о Бакинском фестивале искусств и его всемирно известных участниках

    Культура
    14:36

    Между Баку и Сумгайытом запускается новый автобусный маршрут

    Инфраструктура
    14:25

    Азербайджан, Турция и Пакистан формируют концепцию совместной безопасности - МНЕНИЕ

    Внутренняя политика
    14:15

    Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама Алиева

    Индивидуальные
    14:09

    В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетики

    В регионе
    14:08

    Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностью

    Армия
    Лента новостей