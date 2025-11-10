Euronews рассказал о Бакинском фестивале искусств и его всемирно известных участниках

Телеканал Euronews подготовил материал о Бакинском международном фестивале искусств (BIAF).

Как передает Report, в статье под названием "Бакинский международный фестиваль искусств стремится к расширению культурного сотрудничества со второй недели своего проведения" рассказывается об участниках мероприятия, их впечатлениях, а также о значении участия в этом фестивале для представителей мировой арт-сцены.

Телеканал отмечает, что Лауреат премии "Оскар" художник-постановщик Тим Ип, наиболее известный своей работой над фильмом "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", вызвал большой ажиотаж в городе, создав декорации для всемирно известного балета Игоря Стравинского "Весна священная", интерпретацию которого осуществил знаменитый китайский хореограф Ян Липин.

Euronews напоминает, что в фестивале также принимают участие известные личности, такие как узбекский пианист Бехзод Абдураимов, канадский режиссер Робер Лепаж и уроженец Баку, американский скрипач Дмитрий Ситковецкий.

"Для Ситковецкого участие в фестивале означает не только выступление, но и возвращение на родину, которую он покинул вскоре после смерти отца Юлиана в возрасте 32 лет. Теперь он отмечает память своего отца и столетие со дня его рождения гала-концертом с участием Бакинского государственного оркестра. Шоу стало для него глубоко личным возвращением к корням, наполненным эмоциями и культурным резонансом", - говорится в материале.

Член консультативного комитета BIAF Светлана Дворецкая заявила Euronews о том, что главная цель фестиваля - "укрепление связей с международными культурными институтами и фестивалями для создания более широкой культурной сети". Она также выразила уверенность в потенциале Баку встать в один ряд с самыми известными мировыми фестивалями искусств, такими как Зальцбургский и Авиньонский.

Отметим, что мероприятия в рамках BIAF проходят на самых популярных площадках Баку, включая Центр Гейдара Алиева, Государственную филармонию, Национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр и ряд других.

BIAF организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана и продлится до 16 ноября 2025 года.