​В Египте запретили показ библейского фильма о Моисее

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Египта запретили показ в кинотеатрах страны снятый Голливудом новый библейский эпос о пророке Моисее "Исход: цари и боги".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, государственные цензоры объясняют свое решение выявленными историческими неточностями, в частности, предположениями, что пирамиды были построены евреями.

Министр культуры Египта заявил, что фильм трактует исторические события с сионистской точки зрения.

Сообщается также, что власти Марокко тоже запретили этот фильм, хотя официальных заявлений по этому поводу пока не было.