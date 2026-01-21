BP представила книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике"

Британская компания BP сегодня презентовала общественности свою новую книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике".

Как сообщает Report, основная цель книги, изданной при финансировании BP, - повысить интерес и информированность читательской аудитории об истории первого демократического государства Азербайджана.

В новом издании собраны тщательно отобранные и малоизвестные широкой общественности 100 фактов об Азербайджанской Демократической Республике (АДР), которая была первой демократической парламентской республикой на Востоке и просуществовала всего 23 месяца до свержения советской Россией.

Книга представляет читателям краткую информацию, охватывающую важные решения и основные мероприятия, реализованные АДР за короткий период ее существования. Каждый факт основан на оригинальных документах, включая стенограммы парламентских заседаний АДР и правительственные решения, что обеспечивает точность и достоверность информации. В книгу также включены 25 оригинальных иллюстраций, что делает издание визуально привлекательным и доступным для школьников, студентов, а также всех, кто интересуется историей Азербайджана.

Автором книги, состоящей из 192 страниц, является Аяз Ильясов, известный как автор исторических подкастов и четырехкратный победитель "Индивидуального журналистского конкурса", проводимого Агентством развития медиа.

Общая стоимость проекта составила 25 995 манатов ($15 291). Проект был реализован ООО Altun Kitab.