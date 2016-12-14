Баку посетила делегация Международного общества музыкального образования

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан посетили генсек Международного общества музыкального образования (İnternational Society for Music Education) Анджела Рагглс и члены общества Патрик Шмидт, Угур Алпагут и Ихсан Джем Тунчель.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Цель визита заключается в организации в 2018 году 33-й Всемирной конференции Общества (İnternational Society for Music Education).

На встрече с участием заведующего отделом науки, образования и по делам молодежи Яшара Алиева, завотделом по международному сотрудничеству Васифа Эйваззаде и других сотрудников министерства были обсуждены вопросы организации в Баку 33-й Всемирной конференции Международного общества музыкального образования, программа мероприятия, правила, место проведения и пр.

Было отмечено, что в рамках визита представители Международного общества музыкального образования посетили Дворец Гейдара Алиева, Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанскую национальную консерваторию, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, Азербайджанский государственный театр юного зрителя с целью выбрать место проведения мероприятия.