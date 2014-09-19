Состоялось открытие VI международного фестиваля имени Узеира Гаджибейли

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось торжественное открытие VI международного фестиваля имени Узеира Гаджибейли, который проводится при организационной поддержке Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма Азербайджана.

Как сообщает Report, фестиваль открыл Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, который исполнил увертюру к опере "Кероглу" великого композитора.

На мероприятии прозвучали концерты И.Брамса, написанные для скрипки и оркестра, а также концерты народного артиста Арифа Меликова для фортепиано и оркестра.

Фестиваль продлится до 20 сентября.

Отметим, что на ежегодных международных фестивалях, проводимых с 2009 года в честь гениального композитора и основоположника классической музыки Азербайджана Узеира Гаджибейли, выступают видные музыканты, художественные коллективы, солисты и дирижеры.