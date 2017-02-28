Знаменитый хоккеист бывшего СССР скончался на 70-м году жизни

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Владимир Владимирович Петров - двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира.

Выступал за ХК "Крылья Советов" (Москва) (1965—1967), ЦСКА (1967—1981), СКА (Ленинград) (1981—1983).

В ЦСКА и сборной СССР долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.