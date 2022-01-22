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Жозе Алесио: Причина поражения сборной Азербайджана - наши ошибки

Жозе Алесио: Причина поражения сборной Азербайджана - наши ошибки "В первом тайме мы сыграли хорошо. В определенной степени выполнили тактические указания. Все шло так, как мы хотели. Как итог, сумели забить два мяча и вели в счете. Сказал ребятам, чтобы немного «отдохнули», то бишь сбили темп. Ведь у нас еще и нарушени
Командные
22 января 2022 г. 22:12
Жозе Алесио: Причина поражения сборной Азербайджана - наши ошибки

"В первом тайме мы сыграли хорошо. В определенной степени выполнили тактические указания. Все шло так, как мы хотели. Как итог, сумели забить два мяча и вели в счете. Сказал ребятам, чтобы немного «отдохнули», то бишь сбили темп. Ведь у нас еще и нарушений было достаточно. Поэтому они и отошли назад. Это можно понять, учитывая, что у нас уже было пять нарушений".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио после поражение в матче стартового тура группы D ЕВРО-2022 от команды Грузии (2:3).

"В раздевалке поручил ребятам играть аккуратнее, не допускать ошибок и какие тактические действия нужно выполнять. Думаю, мы очень спокойно начали второй тайм. Причиной поражения назвал бы наши ошибки. Да и соперник хорошо сыграл.

У нас еще есть шансы. Да, проиграли в важном матче, но впереди еще две встречи. Будем работать над ошибками на тренировках. Нужно побеседовать с игроками и в психологическом плане. Мы будем бороться до самого конца. Разумеется, не все уже будет зависеть от нас. Очень важен результат матча между Грузией и Боснией и Герцеговиной. Если грузины победят и в этой игре, нам будет тяжело", - отметил Алесио.

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