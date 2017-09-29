Жозе Алесио Да Силва: Мы попали в сложную группу вместе с Испанией и Францией

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Мы попали в сложную группу. Если нам удастся пройти групповой раунд, последующие матчи будут еще более интересными".

Как сообщает Report, об этом касаясь жеребьевки финального раунда чемпионата Европы официальному сайту АФФА заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио Да Силва.

Бразильский специалист заявил, что сборная попала в трудную группу, где находятся испанская и французская команды: "Говорить об Испании обширно нет необходимости. Эта команда является одной из популярных команд не только в Европе, но и во всем мире. Мы и в этот раз выступим достойно. У нас есть время до финального матча. Постараемся оптимизировать состав".

Отметим, что соревнования пройдут в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.

2 февраля сборная Азербайджана встретится с Францией, а 4 февраля - с Испанией.