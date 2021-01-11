Жители Японии выступили против проведения Олимпиады 2021 года

Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года

Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Kyodo .

По информации источника, 35 процентов японцев выступили за отмену Олимпийских игр и 45 процентов — за перенос.

Отметим, что массовая вакцинация жителей Японии от коронавируса начнется не раньше февраля 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года, закрытия - 8 августа.