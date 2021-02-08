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Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса

Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса Турнир должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта
Командные
8 февраля 2021 г. 16:06
Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по керлингу среди женщин, который должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта, отменен из-за коронавируса. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Это решение было принято в соответствии с решением Швейцарского местного управления здравоохранения, несмотря на усилия WCF, организаторов и Ассоциации керлинга Швейцарии разработать набор комплексных протоколов безопасности для проведения безопасного мероприятия. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами и партнерами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации. Различные варианты включают в себя перенос чемпионата мира или замену его альтернативным олимпийским квалификационным мероприятием. Кроме того, будут обсуждаться возможности проведения в Шаффхаузене будущего чемпионата мира.

"Наши сотрудники и местные организаторы неустанно работали над обеспечением безопасности всех наших спортсменов, официальных лиц, персонала и волонтеров, - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Мы крайне разочарованы тем, что спортсмены, которые так упорно трудились, чтобы побороться за титул чемпиона мира, не будут иметь такой возможности второй год подряд из-за отмены соревнований".

"Мы оценим все доступные нам варианты, чтобы завершить процесс женской квалификации сборных на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы она прошла на льду в виде соревнований", - добавила Кейтнесс.

Чемпионаты мира по керлингу среди мужчин и среди смешанных пар 2021 года состоятся, как и планировалось.

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