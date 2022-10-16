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Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу

Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу Женская сборная Сербии обыграла команду Бразилии в финальном матче чемпионата мира по волейболу.
Командные
16 октября 2022 г. 03:45
Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу

Женская сборная Сербии обыграла команду Бразилии в финальном матче чемпионата мира по волейболу.

Как передает Report, встреча в нидерландском Апелдорне завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17) в пользу сербских волейболисток. В игре за третье место Италия победила команду США - 3:0 (25:20, 25:15, 27:25).

Сербия стала единственной командой, которая не потерпела поражений на чемпионате мира. По ходу турнира сербки дважды обыграли победителей Олимпийских игр в Токио команду США - в первом раунде и в полуфинале.

Команда во второй раз стала победителем первенства мира. Ранее она побеждала в 2018 году.

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