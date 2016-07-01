​Женская сборная Азербайджана в первом матче финального противостояния Евролиги одержала победу

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана в первом матче финального противостояния Евролиги с командой Словакии на выезде одержала победу в четырёх партиях, передает Report.

Ответная встреча состоится в Азербайджане в воскресенье, 3 июля. На полуфинальной стадии азербайджанки были сильнее волейболисток из Греции, а словачки по сумме двух матчей взяли верх над сборной Словении.

В 2015 году обладательницами титула стали волейболистки из Венгрии.

Женщины. Евролига. Финал. Первый матч

Словакия — Азербайджан — 1:3 (19:25, 25:18, 22:25, 20:25).