Женская сборная Азербайджана сыграет с российскими волейболистками

Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную игру на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную игру на чемпионате Европы.

Как сообщает Report , подопечные Вугара Алиева в группе А встретятся с российской сборной.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Общественном телевидении" (ITV) в 19:00 по бакинскому времени.

В составе азербайджанской сборной выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Беяз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.

Чемпионат Европы

Группа А

19:00. Азербайджан - Россия

Отметим, что сборная Азербайджана по волейболу в предыдущих двух выступлениях не смогла завоевать очков.