Женская сборная Азербайджана сыграет с российскими волейболистками

Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную игру на чемпионате Европы.
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Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Общественном телевидении" (ITV) в 19:00 по бакинскому времени.
В составе азербайджанской сборной выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Беяз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.
Чемпионат Европы
Группа А
19:00. Азербайджан - Россия
Отметим, что сборная Азербайджана по волейболу в предыдущих двух выступлениях не смогла завоевать очков.