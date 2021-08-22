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Женская сборная Азербайджана сыграет с российскими волейболистками

Женская сборная Азербайджана сыграет с российскими волейболистками Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную игру на чемпионате Европы
Командные
22 августа 2021 г. 08:00
Женская сборная Азербайджана сыграет с российскими волейболистками

Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную игру на чемпионате Европы.

Как сообщает Report, подопечные Вугара Алиева в группе А встретятся с российской сборной.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Общественном телевидении" (ITV) в 19:00 по бакинскому времени.

В составе азербайджанской сборной выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Беяз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.

Чемпионат Европы

Группа А

19:00. Азербайджан - Россия

Отметим, что сборная Азербайджана по волейболу в предыдущих двух выступлениях не смогла завоевать очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol millisi bu gün Rusiya ilə qarşılaşacaq

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