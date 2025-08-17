Женская сборная Азербайджана посетила освобожденные Физули и Шушу

О нас

Командные
17 августа 2025 г. 10:27
Женская сборная Азербайджана по футболу совершила поездку в освобожденные города Физули и Шушу.

Как сообщает Report, во время визита члены сборной встретились с жителями Физули и познакомились с учениками средней школы №1 имени Мирзы Улгубея, расположенной в центре города.

Затем футболистки провели символическую тренировку и соревнования по пенальти на школьном стадионе.

Сборная также посетила Шушинскую крепость и Джидир-дюзю. Главной целью поездки было повышение престижа женского футбола и его популяризация среди общественности.

Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin üzvləri Füzuli və Şuşaya səfər ediblər

