Женская сборная Азербайджана посетила освобожденные Физули и Шушу

Женская сборная Азербайджана по футболу совершила поездку в освобожденные города Физули и Шушу.

Как сообщает Report, во время визита члены сборной встретились с жителями Физули и познакомились с учениками средней школы №1 имени Мирзы Улгубея, расположенной в центре города.

Затем футболистки провели символическую тренировку и соревнования по пенальти на школьном стадионе.

Сборная также посетила Шушинскую крепость и Джидир-дюзю. Главной целью поездки было повышение престижа женского футбола и его популяризация среди общественности.