 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла итальянкам

    Прошедший в Милане матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:0

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся на учебно-тренировочном сборе в Италии члены женской сборной Азербайджана по волейболу провели проверочный матч.

    Как сообщает Report, возглавляемый Фаиком Гараевым коллектив встретился со сборной Италии.

    Состоявшийся в Милане матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 26:24).

    Отметим, что учебно-тренировочные сборы с 22 сентября по 1 октября носят подготовительный характер к предстоящему в Азербайджане и Грузии чемпионату Европы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi