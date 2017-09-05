Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла итальянкам

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся на учебно-тренировочном сборе в Италии члены женской сборной Азербайджана по волейболу провели проверочный матч.

Как сообщает Report, возглавляемый Фаиком Гараевым коллектив встретился со сборной Италии.

Состоявшийся в Милане матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 26:24).

Отметим, что учебно-тренировочные сборы с 22 сентября по 1 октября носят подготовительный характер к предстоящему в Азербайджане и Грузии чемпионату Европы.