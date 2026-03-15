    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал Кубка чемпионов FIBA, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.

    Как сообщает Report, в полуфинале сборная одержала победу над командой США со счетом 22:20.

    Соперником Азербайджана в решающем матче станет победитель пары Канада - Нидерланды.

    Отметим, что победитель турнира получит право выступить в отборочном олимпийском турнире, который дает путевки на Кубок чемпионов FIBA 3x3 2027, Кубок мира FIBA 3x3 2027 и летние Олимпийские игры 2028 года.

    Сборная Азербайджана по баскетболу Кубок чемпионов FIBA
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda finala yüksəlib
