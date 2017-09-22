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    Женская национальная сборная Азербайджана по волейболу начала чемпионат Европы c победы

    Возглавляемый главным тренером Фаиком Гараевым коллектив превзошел в Баку сборную Венгрии

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Женская национальная сборная Азербайджана по волейболу начала проходящий в Баку чемпионат Европы с победы.

    Как сообщает Report, возглавляемый главным тренером Фаиком Гараевым коллектив превзошел сборную Венгрии на Национальной гимнастической арене - 3:0. Этим сборная Азербайджана завоевала 3 очка.

    Отметим, что очередная встреча Азербайджана пройдет 24 сентября против Польши.

    Матч на Национальной гимнастической арене начнется в 18:00.

    группа A

    Венгрия - Азербайджан 0:2 (24:25, 14:25, 16:25)

    Баку. Национальная гимнастическая арена .

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