Женская национальная сборная Азербайджана по волейболу начала чемпионат Европы c победы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Женская национальная сборная Азербайджана по волейболу начала проходящий в Баку чемпионат Европы с победы.

Как сообщает Report, возглавляемый главным тренером Фаиком Гараевым коллектив превзошел сборную Венгрии на Национальной гимнастической арене - 3:0. Этим сборная Азербайджана завоевала 3 очка.

Отметим, что очередная встреча Азербайджана пройдет 24 сентября против Польши.

Матч на Национальной гимнастической арене начнется в 18:00.

группа A

Венгрия - Азербайджан 0:2 (24:25, 14:25, 16:25)

Баку. Национальная гимнастическая арена .