Женская мировая серия: "Нефтчи" преодолела групповой барьер

Женская клуб "Нефтчи" смог преодолеть групповой барьер в финальном матче Женской мировой серии по баскетболу 3х3 в столице Монголии Улан-Баторе.

Женская клуб "Нефтчи" смог преодолеть групповой барьер в финальном матче Женской мировой серии по баскетболу 3х3 в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает Report, несмотря на проигрыш в матчах со сборными США (13:16) и Китая (10:21) в группе B, в последнем матче бакинский клуб выиграл у китайского "Юанда" со счетом 16:12.

Таким образом, "Нефтчи" занял третье место в групповом зачете и завоевал путевку в play-in.

Соперником "Нефтчи" на этом этапе станет команда из Франции. Игра начнется 17 сентября в 11:25 по бакинскому времени.