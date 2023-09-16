О нас

Женская мировая серия: "Нефтчи" преодолела групповой барьер

Женская мировая серия: "Нефтчи" преодолела групповой барьер Женская клуб "Нефтчи" смог преодолеть групповой барьер в финальном матче Женской мировой серии по баскетболу 3х3 в столице Монголии Улан-Баторе.
Командные
16 сентября 2023 г. 16:32
Женская мировая серия: Нефтчи преодолела групповой барьер

Женская клуб "Нефтчи" смог преодолеть групповой барьер в финальном матче Женской мировой серии по баскетболу 3х3 в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает Report, несмотря на проигрыш в матчах со сборными США (13:16) и Китая (10:21) в группе B, в последнем матче бакинский клуб выиграл у китайского "Юанда" со счетом 16:12.

Таким образом, "Нефтчи" занял третье место в групповом зачете и завоевал путевку в play-in.

Соперником "Нефтчи" на этом этапе станет команда из Франции. Игра начнется 17 сентября в 11:25 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" qrup səddini adlayıb

Самое читаемое

Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi