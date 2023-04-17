Завтра может определиться победитель чемпионата Азербайджана по волейболу

18 апреля может определиться победитель Высшей Лиги Азербайджана по женскому волейболу.

18 апреля может определиться победитель Высшей Лиги Азербайджана по женскому волейболу.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, в этот день в матче за бронзовую медаль на поле встретятся команды UNEC и "Муров". В первых двух встречах между этими командами "Муров" обыграл соперника. UNEC необходима победа, чтобы продолжать борьбу. В случае победы "Муров" команда станет обладательницей бронзовой медали первенства страны.

Затем в борьбе за звание чемпиона на поле встретятся команды "Абшерон" и "Азеррейл". Первые две финальные встречи между этими командами завершились в пользу "Азеррейл". Команда под руководством главного тренера Эльдара Юсубова завоюет звание чемпиона, если одержит победу и в третьей игре. Если же встреча завершится победой "Абшерона", будет сыгран дополнительный матч.

Очередные встречи между мужскими волейбольными командами запланированы на 20 апреля. Первый матч в этот день пройдет между командами "Нефтчи" и ЦСКА. Если одолевший соперника в предыдущих матчах "Нефтчи" (3:0 и 3:1) одержит очередную победу, команда станет обладателем бронзовой медали, в противном случае будет проведен дополнительный матч.

В борьбе за чемпионский титул встретятся команды "Хары-бюльбюль" и "Муров". Если одолевший соперника в первых двух встречах "Муров" (3:1 и 3:0) вновь окажется сильнее, команда завоюет золотую медаль. Клубу "Хары-бюльбюль" необходима победа, чтобы продолжать борьбу.