Завтра может определиться победитель чемпионата Азербайджана по волейболу

18 апреля может определиться победитель Высшей Лиги Азербайджана по женскому волейболу.
Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, в этот день в матче за бронзовую медаль на поле встретятся команды UNEC и "Муров". В первых двух встречах между этими командами "Муров" обыграл соперника. UNEC необходима победа, чтобы продолжать борьбу. В случае победы "Муров" команда станет обладательницей бронзовой медали первенства страны.
Затем в борьбе за звание чемпиона на поле встретятся команды "Абшерон" и "Азеррейл". Первые две финальные встречи между этими командами завершились в пользу "Азеррейл". Команда под руководством главного тренера Эльдара Юсубова завоюет звание чемпиона, если одержит победу и в третьей игре. Если же встреча завершится победой "Абшерона", будет сыгран дополнительный матч.
Очередные встречи между мужскими волейбольными командами запланированы на 20 апреля. Первый матч в этот день пройдет между командами "Нефтчи" и ЦСКА. Если одолевший соперника в предыдущих матчах "Нефтчи" (3:0 и 3:1) одержит очередную победу, команда станет обладателем бронзовой медали, в противном случае будет проведен дополнительный матч.
В борьбе за чемпионский титул встретятся команды "Хары-бюльбюль" и "Муров". Если одолевший соперника в первых двух встречах "Муров" (3:1 и 3:0) вновь окажется сильнее, команда завоюет золотую медаль. Клубу "Хары-бюльбюль" необходима победа, чтобы продолжать борьбу.