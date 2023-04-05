Сегодня завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Report, во второй день тура были сыграны еще два матча: сначала астаринский "Зирвя" сыграл с НТД, а после встречались "АААФ Хырдалан" и "Гянджа". Обе встречи прошли в бакинском СК "Серхедчи".
"Зирвя" (Астара) – НТД - 92:112 (19:16, 19:33, 22:30, 32:33)
Лучшим на площадке стал легионер НТД Брайсон Робинсон, набравший 17 очков.
"АААФ Хырдалан" – "Гянджа" - 83:94 (18:31, 25:16, 15:23, 25:24)
Героем встречи стал капитан гянджинцев Амиль Гамзаев, набравший 24 очка.
Ранее состоялись две встречи тура: "Серхедчи" – "Олимпик" (Шеки) - 94:91, "Нефтчи" – "Сабах" - 68:80.