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Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги Сегодня завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
5 апреля 2023 г. 21:52
Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, во второй день тура были сыграны еще два матча: сначала астаринский "Зирвя" сыграл с НТД, а после встречались "АААФ Хырдалан" и "Гянджа". Обе встречи прошли в бакинском СК "Серхедчи".

"Зирвя" (Астара) – НТД - 92:112 (19:16, 19:33, 22:30, 32:33)

Лучшим на площадке стал легионер НТД Брайсон Робинсон, набравший 17 очков.

"АААФ Хырдалан" – "Гянджа" - 83:94 (18:31, 25:16, 15:23, 25:24)

Героем встречи стал капитан гянджинцев Амиль Гамзаев, набравший 24 очка.

Ранее состоялись две встречи тура: "Серхедчи" – "Олимпик" (Шеки) - 94:91, "Нефтчи" – "Сабах" - 68:80.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqasında XXIV tura yekun vurulub

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