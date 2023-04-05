Завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Сегодня завершился XXIV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, во второй день тура были сыграны еще два матча: сначала астаринский "Зирвя" сыграл с НТД, а после встречались "АААФ Хырдалан" и "Гянджа". Обе встречи прошли в бакинском СК "Серхедчи".

"Зирвя" (Астара) – НТД - 92:112 (19:16, 19:33, 22:30, 32:33)

Лучшим на площадке стал легионер НТД Брайсон Робинсон, набравший 17 очков.

"АААФ Хырдалан" – "Гянджа" - 83:94 (18:31, 25:16, 15:23, 25:24)

Героем встречи стал капитан гянджинцев Амиль Гамзаев, набравший 24 очка.

Ранее состоялись две встречи тура: "Серхедчи" – "Олимпик" (Шеки) - 94:91, "Нефтчи" – "Сабах" - 68:80.