​Завершился чемпионат Азербайджана по ледолазанию

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Завершился проходящий недалеко от села Лязя Гусарского района IX открытый чемпионат Азербайджан по ледолазанию.

Как сообщает Report, чемпионат провели Азербайджанская федерация воздушных и экстремальных видов спорта (FAİREX) и министерство молодежи и спорта.

На чемпионате приняли участие президент FAİREX, замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев и замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов.

Спортсмены, успешно прошедшие во время двухдневных соревнований отборочные классификационные соревнования по этапу преодоления трудностей, завоевали путевку на очередной полуфинал.

Затем состоялся финальный этап чемпионата. Победителям вручили дипломы министерства молодежи и спорта, кубки и медали Азербайджанской федерации воздушных и экстремальных видов спорта.

Первое место среди мужчин занял Ринат Рагимханов (Спортивный клуб "Кавказ"), второе место - Рамай Рагимханов (Спортивный клуб "Кавказ"), третье место - Рауф Зейналов (Спортивный клуб "Дельфин").

Первое место среди женщин заняла Лейла Ахмедова (Спортивный клуб "Кавказ"), последующие два места Фидан Новрузова (Спортивный клуб "Западный университет") и Сюсен Алиева (Спортивный клуб "Rock Stone").