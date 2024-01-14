Zagreb Open: В последний день на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов

Zagreb Open: В последний день на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов

Сегодня завершится первый рейтинговый турнир года Zagreb Open по спортивной борьбе.

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Сегодня завершится первый рейтинговый турнир года Zagreb Open по спортивной борьбе. Как сообщает Report, в последний день на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов греко-римского стиля: Нихат Мамедли (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Мурад Ахмадиев, Мурат Локьяев (оба - 97 кг), Бека Канделаки и Сабах Шариати (оба - 130 кг). Напомним, ранее Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золото, а Алена Колесник (59 кг), Алиаббас Рзазаде, Нураддин Новрузов (оба – 61 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзу. Подпишитесь на наш Telegram канал