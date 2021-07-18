О нас
Report Georgia
Аудио новости

Заболевшие COVID-19 в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

Заболевшие COVID-19 в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, являются членами сборной ЮАР по футболу.
Командные
18 июля 2021 г. 23:34
Заболевшие COVID-19 в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, являются членами сборной ЮАР по футболу.

Как передает Report, об этом со ссылкой на организаторов соревнований сообщило агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, в настоящий момент инфицированные изолированы в номерах гостиницы, которая находится за пределами Олимпийской деревни.

17 июля оргкомитет "Токио-2020" объявил о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни у человека, связанного с проведением Игр. 18 июля отмечалось о выявлении инфицирования у двух спортсменов. Личные данные заразившихся не разглашались. Вместе с тем 18 июля пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) проинформировала, что тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов олимпийской сборной ЮАР и видеоаналитика южноафриканской команды дали положительный результат.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Проходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоПроходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
18 июля 2021 г. 16:57
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi