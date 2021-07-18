Заболевшие COVID-19 в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, являются членами сборной ЮАР по футболу.

Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, являются членами сборной ЮАР по футболу.

Как передает Report, об этом со ссылкой на организаторов соревнований сообщило агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, в настоящий момент инфицированные изолированы в номерах гостиницы, которая находится за пределами Олимпийской деревни.

17 июля оргкомитет "Токио-2020" объявил о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни у человека, связанного с проведением Игр. 18 июля отмечалось о выявлении инфицирования у двух спортсменов. Личные данные заразившихся не разглашались. Вместе с тем 18 июля пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) проинформировала, что тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов олимпийской сборной ЮАР и видеоаналитика южноафриканской команды дали положительный результат.