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Ювентус оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Ювентус оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей Итальянский "Ювентус" оштрафован на 10 очков в Серии А.
Командные
22 мая 2023 г. 23:41
Ювентус оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Итальянский "Ювентус" оштрафован на 10 очков в Серии А.

Как передает Report, Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры в деле о нарушениях финансового фейр-плей.

Напомним, Суд Федерации футбола Италии (FIGC) в январе удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал наказание клубу за нарушение финансового фейр-плей. С Ювентуса сняли 15 очков. Прокуратура требовала наказание в 9 очков и меньшие сроки отстранения, однако суд решил, что такая мера не будет достаточной.

Позднее туринцы подали апелляцию в Совет по спортивным гарантиям, который вернул очки "старой синьоре".

Бывшему президенту Ювентуса Андреа Аньелли запрещено заниматься футбольной деятельностью в течение двух лет, Павел Недвед отстранен на восемь месяцев. Наказания понесли также и другие бывшие руководители туринского клуба.

Палата Органа финансового контроля клубов УЕФА также изучает контракты нескольких футболистов, подозревая в них финансовые махинации. В случае подтверждения нарушений закона, клубу грозят штрафы от УЕФА, в том числе и для провинившихся футболистов.

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Версия на азербайджанском языке “Yuventus” klubunun 10 xalı silinib

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