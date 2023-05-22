Ювентус оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Итальянский "Ювентус" оштрафован на 10 очков в Серии А.
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Напомним, Суд Федерации футбола Италии (FIGC) в январе удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал наказание клубу за нарушение финансового фейр-плей. С Ювентуса сняли 15 очков. Прокуратура требовала наказание в 9 очков и меньшие сроки отстранения, однако суд решил, что такая мера не будет достаточной.
Позднее туринцы подали апелляцию в Совет по спортивным гарантиям, который вернул очки "старой синьоре".
Бывшему президенту Ювентуса Андреа Аньелли запрещено заниматься футбольной деятельностью в течение двух лет, Павел Недвед отстранен на восемь месяцев. Наказания понесли также и другие бывшие руководители туринского клуба.
Палата Органа финансового контроля клубов УЕФА также изучает контракты нескольких футболистов, подозревая в них финансовые махинации. В случае подтверждения нарушений закона, клубу грозят штрафы от УЕФА, в том числе и для провинившихся футболистов.