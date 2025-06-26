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Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 6 медалей за один день на чемпионате Европы

Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 6 медалей за один день на чемпионате Европы Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 6 медалей в первый день проходящего в столице Северной Македонии Скопье чемпионата Европы.
Командные
26 июня 2025 г. 21:01
Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 6 медалей за один день на чемпионате Европы

Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 6 медалей в первый день проходящего в столице Северной Македонии Скопье чемпионата Европы.

Как передает Report, в первый день соревнований на татами вышли девять азербайджанских спортсменов в шести весовых категориях.

Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Аляскеров (60 кг), одолев всех соперников, стали чемпионами Европы.

Среди девушек серебряную медаль завоевала Нармин Агамирзазаде (48 кг), бронзовые награды — Гюльшен Гусейнова (44 кг) и Лейла Алякперова (48 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана по итогам первого дня чемпионата Европы завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачёте по количеству наград высшей пробы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Avropa çempionatında bir günə 6 medal qazanıblar

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